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سعر BABY NEIRO (BABY NEIRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.01 . يتم تحديث سعر BABY NEIRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BABY NEIRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر BABY NEIRO خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 771.50M

أداء سعر BABY NEIRO (BABY NEIRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -64.45% 60 يوم $ 0 -64.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BABY NEIRO (BABY NEIRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY NEIRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00202425$ 0.00202425 $ 0.00202425 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق BABY NEIRO (BABY NEIRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: