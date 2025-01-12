سعر BABY NEIRO (BABY NEIRO)
سعر BABY NEIRO (BABY NEIRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.01. يتم تحديث سعر BABY NEIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABY NEIRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر BABY NEIRO خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 771.50M
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خلال اليوم، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY NEIRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-64.45%
|60 يوم
|$ 0
|-64.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY NEIRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BABY NEIRO is an innovative project aimed at enhancing early childhood development through interactive technology. It provides infants and toddlers with engaging activities that stimulate cognitive, emotional, and social skills. By combining playful learning with personalized experiences, BABY NEIRO empowers parents and caregivers to actively participate in their child's growth. The project focuses on making quality early education accessible, fostering curiosity and creativity, and ensuring that the joy of childhood remains central to every learning experience.
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