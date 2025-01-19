سعر Baby Musk (BABYMUSK)
سعر Baby Musk (BABYMUSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYMUSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Musk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 601.45
- تغيير سعر Baby Musk خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Musk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Musk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.11%
|30 يوم
|$ 0
|-0.84%
|60 يوم
|$ 0
|+5.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Musk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.11%
+3.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyMusk token is a unique crypto project bringing innovation to the world of digital currency. Created as a "child" of Musk, BabyMusk not only embodies a reverence for youthfulness and creativity but also holds significant potential in the crypto market.
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