سعر Baby Monkey (BONKEY)
سعر Baby Monkey (BONKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.37K. يتم تحديث سعر BONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Monkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.37
- تغيير سعر Baby Monkey خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Monkey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-26.50%
|60 يوم
|$ 0
|-12.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-14.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨
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