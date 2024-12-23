سعر Baby Miggles (BABYMIGGLES)
سعر Baby Miggles (BABYMIGGLES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.58K. يتم تحديث سعر BABYMIGGLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Miggles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K
- تغيير سعر Baby Miggles خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ 0
|-66.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Miggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.34%
-38.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
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