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سعر Baby Miggles (BABYMIGGLES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.58K . يتم تحديث سعر BABYMIGGLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Miggles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K - تغيير سعر Baby Miggles خلال اليوم هو +0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Baby Miggles (BABYMIGGLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Miggles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.34% 30 يوم $ 0 -66.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Miggles (BABYMIGGLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Miggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) -38.08%

معلومات سوق Baby Miggles (BABYMIGGLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: