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سعر Baby Maga (BABYMAGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.70K . يتم تحديث سعر BABYMAGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Maga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.45 - تغيير سعر Baby Maga خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 351.85M

أداء سعر Baby Maga (BABYMAGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 -1.06% 60 يوم $ 0 -7.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Maga (BABYMAGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Maga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.55%

معلومات سوق Baby Maga (BABYMAGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: