سعر Baby Maga (BABYMAGA)
سعر Baby Maga (BABYMAGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.70K. يتم تحديث سعر BABYMAGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Maga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.45
- تغيير سعر Baby Maga خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 351.85M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Maga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-1.06%
|60 يوم
|$ 0
|-7.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Maga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+0.03%
+0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.
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