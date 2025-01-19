سعر Baby Lovely Inu (BLOVELY)
سعر Baby Lovely Inu (BLOVELY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLOVELY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Lovely Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Baby Lovely Inu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Lovely Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Lovely Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Lovely Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Lovely Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+15.78%
|60 يوم
|$ 0
|+17.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Lovely Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+22.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Lovely Inu is a hyper deflationary token created and thought by holders, it works as an independent liquidity generation protocol and frictionless autonomous yield farming together with manual burn and buyback features.
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