توكنوميكس Baby JubJub (BJUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby JubJub (BJUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby JubJub (BJUB) Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight الموقع الرسمي: https://babyjubjub.xyz/ اشتر BJUB الآن!

توكنوميكس Baby JubJub (BJUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby JubJub (BJUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 8.82B $ 8.82B $ 8.82B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00049495 $ 0.00049495 $ 0.00049495 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007651 $ 0.00007651 $ 0.00007651 السعر الحالي: $ 0.00013175 $ 0.00013175 $ 0.00013175 معرفة المزيد عن سعر Baby JubJub (BJUB)

توكنوميكس Baby JubJub (BJUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby JubJub (BJUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BJUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BJUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BJUB، استكشف السعر المباشر لتوكن BJUB!

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