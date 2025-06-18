سعر Baby JubJub (BJUB)
سعر Baby JubJub (BJUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر BJUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby JubJub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Baby JubJub خلال اليوم هو -32.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.77B
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خلال اليوم، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby JubJub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-32.74%
-52.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight
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