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سعر Baby JubJub (BJUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر BJUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby JubJub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Baby JubJub خلال اليوم هو -32.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.77B

أداء سعر Baby JubJub (BJUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby JubJub مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -32.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby JubJub (BJUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby JubJub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -32.74% تغير السعر (7 أيام) -52.31%

معلومات سوق Baby JubJub (BJUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: