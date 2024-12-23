سعر BABY HIPPO (BABYHIPPO)
سعر BABY HIPPO (BABYHIPPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.18K. يتم تحديث سعر BABYHIPPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABY HIPPO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.07K
- تغيير سعر BABY HIPPO خلال اليوم هو +64.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر BABY HIPPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY HIPPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY HIPPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY HIPPO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+64.84%
|30 يوم
|$ 0
|-79.31%
|60 يوم
|$ 0
|-84.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY HIPPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.06%
+64.84%
-76.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain.
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