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سعر Baby Hamster (BABYHAMSTER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYHAMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Hamster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29 - تغيير سعر Baby Hamster خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Hamster (BABYHAMSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -5.64% 60 يوم $ 0 +9.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Hamster (BABYHAMSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Hamster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.99%

معلومات سوق Baby Hamster (BABYHAMSTER)

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