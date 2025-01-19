سعر Baby Hamster (BABYHAMSTER)
سعر Baby Hamster (BABYHAMSTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYHAMSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Hamster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29
- تغيير سعر Baby Hamster خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Hamster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.64%
|60 يوم
|$ 0
|+9.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Hamster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hamster is creating a stir on the TON platform with more than 50 million people following it, people are crazy about Hamster. Baby Hamster was born with the hope of continuing the success of Hamster on the Binance Smart Chain platform. The ultimate memecoin is making waves in the crypto ocean! Move over dogs and frogs, it's time for mice to take the spotlight. Get ready to experience $BabyHamster and make every investment a great success!
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