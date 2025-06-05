سعر Baby Grok (BABYGROK)
سعر Baby Grok (BABYGROK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.88K. يتم تحديث سعر BABYGROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Grok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Baby Grok خلال اليوم هو -22.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.58%
|30 يوم
|$ 0
|-57.55%
|60 يوم
|$ 0
|-64.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Grok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-22.58%
-49.65%
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