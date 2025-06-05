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سعر Baby Grok (BABYGROK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.88K . يتم تحديث سعر BABYGROK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Grok الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Baby Grok خلال اليوم هو -22.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420,000.00T

أداء سعر Baby Grok (BABYGROK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Grok مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.58% 30 يوم $ 0 -57.55% 60 يوم $ 0 -64.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Grok (BABYGROK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Grok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -22.58% تغير السعر (7 أيام) -49.65%

معلومات سوق Baby Grok (BABYGROK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: