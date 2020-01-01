توكنوميكس Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse. الموقع الرسمي: https://www.babygoatseus.com/ اشتر BABYGOAT الآن!

توكنوميكس Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.88K $ 27.88K $ 27.88K إجمالي العرض: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M العرض المتداول: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.88K $ 27.88K $ 27.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0049262 $ 0.0049262 $ 0.0049262 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002141 $ 0.00002141 $ 0.00002141 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

توكنوميكس Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYGOAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYGOAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYGOAT، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYGOAT!

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