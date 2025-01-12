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سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.16K . يتم تحديث سعر BABYGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Goatseus Maximus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر Baby Goatseus Maximus خلال اليوم هو +3.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M

أداء سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.04% 30 يوم $ 0 -65.01% 60 يوم $ 0 -56.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Goatseus Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0049262$ 0.0049262 $ 0.0049262 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +3.04% تغير السعر (7 أيام) -49.19%

معلومات سوق Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: