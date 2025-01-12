سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)
سعر Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.16K. يتم تحديث سعر BABYGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Goatseus Maximus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر Baby Goatseus Maximus خلال اليوم هو +3.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Goatseus Maximus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.04%
|30 يوم
|$ 0
|-65.01%
|60 يوم
|$ 0
|-56.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Goatseus Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+3.04%
-49.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
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