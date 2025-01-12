سعر Baby Goat (BABYGOAT)
سعر Baby Goat (BABYGOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.01K. يتم تحديث سعر BABYGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Goat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.49
- تغيير سعر Baby Goat خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.69B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.90%
|30 يوم
|$ 0
|+5.64%
|60 يوم
|$ 0
|+11.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+1.90%
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
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