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سعر Baby Goat (BABYGOAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.01K . يتم تحديث سعر BABYGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Goat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.49 - تغيير سعر Baby Goat خلال اليوم هو +1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.69B

أداء سعر Baby Goat (BABYGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Goat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.90% 30 يوم $ 0 +5.64% 60 يوم $ 0 +11.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Goat (BABYGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق Baby Goat (BABYGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: