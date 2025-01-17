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سعر Baby Fwog (BABYFWOG) المباشر لليوم هو USD 0.00757299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.57M . يتم تحديث سعر BABYFWOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Fwog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.65K - تغيير سعر Baby Fwog خلال اليوم هو -8.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Baby Fwog (BABYFWOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ -0.000740377131969885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000740377131969885 -8.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Fwog (BABYFWOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Fwog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00752387$ 0.00752387 $ 0.00752387 24 ساعة مرتفع $ 0.00967176$ 0.00967176 $ 0.00967176 عالية طوال الوقت $ 0.00967176$ 0.00967176 $ 0.00967176 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -8.90% تغير السعر (7 أيام) +85.79%

معلومات سوق Baby Fwog (BABYFWOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: