سعر Baby Fwog (BABYFWOG)
سعر Baby Fwog (BABYFWOG) المباشر لليوم هو USD 0.00757299. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.57M. يتم تحديث سعر BABYFWOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Fwog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.65K
- تغيير سعر Baby Fwog خلال اليوم هو -8.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ -0.000740377131969885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Fwog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000740377131969885
|-8.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Fwog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-8.90%
+85.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.
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