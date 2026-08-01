سعر Baby Frog Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Frog Coin (BABYFROG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYFROG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYFROG.

يحتل Baby Frog Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,136.97، مع عرض متداول قدره 278.87T BABYFROG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYFROG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYFROG بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و+1.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Frog Coin (BABYFROG)

القيمة السوقية $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K إمداد دورة التداول 278.87T 278.87T 278.87T إجمالي العرض 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Frog Coin هي $ 19.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYFROG يبلغ 278.87T، مع إجمالي عرض 278870767229395.4. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14K.