سعر Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN)
سعر Baby Floki Coin (BABYFLOKICOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYFLOKICOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Floki Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.62
- تغيير سعر Baby Floki Coin خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Floki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Floki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Floki Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Floki Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.47%
|30 يوم
|$ 0
|+223.29%
|60 يوم
|$ 0
|+271.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Floki Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-0.47%
+88.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Floki Coin is Elon Musk’s very own shiba inu and he’s on a mission to become the first puppy to go to the moon! He’s built to reward you by sending 5% of every transaction made to your wallet. This little guy loves space exploration- simply hold, and watch your $BabyFlokiCoin go to the moon!
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