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سعر Baby Floki (BABYFLOKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYFLOKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Floki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.56 - تغيير سعر Baby Floki خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Floki (BABYFLOKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Floki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Floki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Floki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Floki مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ 0 -1.18% 60 يوم $ 0 +32.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Floki (BABYFLOKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Floki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -0.93%

معلومات سوق Baby Floki (BABYFLOKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: