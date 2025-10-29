معلومات سعر Baby Ethereum (BABYETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -4.87% تغير السعر (7 أيام) -25.00% تغير السعر (7 أيام) -25.00%

سعر Baby Ethereum (BABYETH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYETH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYETH على الإطلاق هو $ 0.00133475، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYETH -0.25% على مدار الساعة الماضية، -4.87% على مدار 24 ساعة، و -25.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Ethereum (BABYETH)

القيمة السوقية $ 45.36K$ 45.36K $ 45.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.36K$ 45.36K $ 45.36K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Ethereum هي $ 45.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYETH يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.36K.