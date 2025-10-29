سعر Baby Dust المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABYDUST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABYDUST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Baby Dust المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABYDUST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABYDUST بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BABYDUST

معلومات سعر BABYDUST

الموقع الرسمي لـ BABYDUST

اقتصاد توكن BABYDUST

توقعات سعر BABYDUST

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Baby Dust

سعر Baby Dust (BABYDUST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BABYDUST إلى USD:

--
----
-2.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Baby Dust (BABYDUST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:05:39 (UTC+8)

معلومات سعر Baby Dust (BABYDUST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.55%

+4.26%

+4.26%

سعر Baby Dust (BABYDUST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYDUST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYDUST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYDUST -- على مدار الساعة الماضية، -2.55% على مدار 24 ساعة، و +4.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Dust (BABYDUST)

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

--
----

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Dust هي $ 29.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYDUST يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.14K.

سجل سعر Baby Dust (BABYDUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Dust مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.55%
30 يوم$ 0+4.03%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Baby Dust ( BABYDUST )

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Baby Dust (BABYDUST)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Baby Dust (USD)

كم ستكون قيمة Baby Dust (BABYDUST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Baby Dust (BABYDUST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Baby Dust.

تحقق الآن من توقعات سعر Baby Dust!

عملة BABYDUST إلى العملات المحلية

توكنوميكس Baby Dust (BABYDUST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Baby Dust (BABYDUST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BABYDUST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Baby Dust (BABYDUST)

كم يساوي Baby Dust (BABYDUST) اليوم؟
سعر BABYDUST المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BABYDUST إلى USD الحالي؟
سعر BABYDUST إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Baby Dust ؟
القيمة السوقية لعملة BABYDUST هي $ 29.14K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BABYDUST؟
العرض المتداول لتوكن BABYDUST هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BABYDUST؟
حقق BABYDUST سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BABYDUST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BABYDUST.
ما هو حجم تداول BABYDUST؟
حجم تداول BABYDUST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BABYDUST هذا العام؟
قد يرتفع BABYDUST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BABYDUST لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:05:39 (UTC+8)

تحديثات Baby Dust (BABYDUST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,871.99
$112,871.99$112,871.99

-1.54%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.73
$3,993.73$3,993.73

-2.51%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04237
$0.04237$0.04237

-8.76%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.74
$196.74$196.74

-1.08%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1351
$3.1351$3.1351

-18.72%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.73
$3,993.73$3,993.73

-2.51%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,871.99
$112,871.99$112,871.99

-1.54%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.74
$196.74$196.74

-1.08%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6459
$2.6459$2.6459

+0.37%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19427
$0.19427$0.19427

-2.75%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.12000
$0.12000$0.12000

+5,900.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003588
$0.00003588$0.00003588

+452.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.168
$2.168$2.168

+189.06%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000199
$0.0000000199$0.0000000199

+131.39%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000372
$0.000000000000000000000372$0.000000000000000000000372

+118.82%