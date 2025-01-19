سعر Baby Dragon (BABYDRAGON)
سعر Baby Dragon (BABYDRAGON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYDRAGON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.52
- تغيير سعر Baby Dragon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+5.23%
|60 يوم
|$ 0
|+14.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragon symbolizes strength, power, wealth and prosperity. Dragons are considered auspicious mascots.Dragons in legend are creatures of heaven and earth, with ultimate power, superior to all species.The person who owns the dragon will have a lot of power and money in life.With the desire to bring prosperity to the new year 2024, Baby Dragon wishes to help you achieve supremacy in the cryptocurrency market.With his power, Baby Dragon will carry out many big plans in many stages to gradually conquer the throne. In a short time, we will achieve many top trending on many major platforms. We believe that a fast and strong coverage campaign will bring many positive results. Besides, during the project development process, Baby Dragon will launch many products with practical applications for the community. Those joining at launch will have many unique perks as development progresses. We believe that the Baby Dragon will bring prosperity, fortune and luck to you in 2024.
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