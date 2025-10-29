معلومات سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.48% تغير السعر (1يوم) -15.30% تغير السعر (7 أيام) +8.87% تغير السعر (7 أيام) +8.87%

سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABY DOWGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABY DOWGE على الإطلاق هو $ 0.00323566، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABY DOWGE +1.48% على مدار الساعة الماضية، -15.30% على مدار 24 ساعة، و +8.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby DOWGE (BABY DOWGE)

القيمة السوقية $ 293.55K$ 293.55K $ 293.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 293.55K$ 293.55K $ 293.55K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

القيمة السوقية الحالية لـ Baby DOWGE هي $ 293.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABY DOWGE يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999971668.125517. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 293.55K.