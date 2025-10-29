سعر Baby DOWGE المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABY DOWGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABY DOWGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Baby DOWGE المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABY DOWGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABY DOWGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Baby DOWGE

سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BABY DOWGE إلى USD:

$0.00029515
$0.00029515
-15.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Baby DOWGE (BABY DOWGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:00:08 (UTC+8)

معلومات سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566

$ 0
$ 0

+1.48%

-15.30%

+8.87%

+8.87%

سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABY DOWGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABY DOWGE على الإطلاق هو $ 0.00323566، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABY DOWGE +1.48% على مدار الساعة الماضية، -15.30% على مدار 24 ساعة، و +8.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby DOWGE (BABY DOWGE)

$ 293.55K
$ 293.55K

--
--

$ 293.55K
$ 293.55K

999.97M
999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517

القيمة السوقية الحالية لـ Baby DOWGE هي $ 293.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABY DOWGE يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999971668.125517. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 293.55K.

سجل سعر Baby DOWGE (BABY DOWGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby DOWGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby DOWGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby DOWGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby DOWGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-15.30%
30 يوم$ 0-20.29%
60 يوم$ 0-25.42%
90 يوم$ 0--

ما هو Baby DOWGE ( BABY DOWGE )

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Baby DOWGE (BABY DOWGE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Baby DOWGE (USD)

كم ستكون قيمة Baby DOWGE (BABY DOWGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Baby DOWGE (BABY DOWGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Baby DOWGE.

تحقق الآن من توقعات سعر Baby DOWGE!

عملة BABY DOWGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Baby DOWGE (BABY DOWGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Baby DOWGE (BABY DOWGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BABY DOWGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Baby DOWGE (BABY DOWGE)

كم يساوي Baby DOWGE (BABY DOWGE) اليوم؟
سعر BABY DOWGE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BABY DOWGE إلى USD الحالي؟
سعر BABY DOWGE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Baby DOWGE ؟
القيمة السوقية لعملة BABY DOWGE هي $ 293.55K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BABY DOWGE؟
العرض المتداول لتوكن BABY DOWGE هو 999.97M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BABY DOWGE؟
حقق BABY DOWGE سعرًا قياسيًا قدره 0.00323566 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BABY DOWGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BABY DOWGE.
ما هو حجم تداول BABY DOWGE؟
حجم تداول BABY DOWGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BABY DOWGE هذا العام؟
قد يرتفع BABY DOWGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BABY DOWGE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:00:08 (UTC+8)

تحديثات Baby DOWGE (BABY DOWGE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,079.69

$4,008.31

$0.04125

$194.53

$3.2991

$4,008.31

$113,079.69

$194.53

$2.6287

$0.19331

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.05950

$0.00002787

$2.430

$0.000000000000000000000032

$0.0008833

