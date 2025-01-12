سعر Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)
سعر Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BABYDOGEINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Doge Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.97
- تغيير سعر Baby Doge Inu خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-4.17%
|60 يوم
|$ 0
|+10.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Doge Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.74%
-3.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) is a deflationary token with high holder rewards on Binance Smart Chain (BSC). The liquidity is locked until 2050 [Link: https://dxsale.app/app/v2_9/dxlockview?id=582&add=0&type=lpdefi&chain=BSC] Ownership was renounced within 24 hours of launch. Team doesn't get any tokens from tax so that no fear of dumping tax tokens on community. Fully community driven. 24x7 voice chat support to help community. Most importantly doxxed dev. Each transaction has 15% tax includes: - 8% goes to the holders to reward them for holding $BABYDOGEINU - 3% is added to the liquidity pool to improve stability - 2% goes to marketing (No tokens, BNB only) - 2% to technology that builds future for $BABYDOGEINU (No tokens, BNB only).
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