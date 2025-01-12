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سعر Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYDOGECASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Doge Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29 - تغيير سعر Baby Doge Cash خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.07% 30 يوم $ 0 -4.02% 60 يوم $ 0 +13.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Doge Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -1.98%

معلومات سوق Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: