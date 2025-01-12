سعر Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)
سعر Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYDOGECASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Doge Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29
- تغيير سعر Baby Doge Cash خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Doge Cash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-4.02%
|60 يوم
|$ 0
|+13.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Doge Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.07%
-1.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Auto yield and liquidity generation protocol. On each transaction, the protocol automatically distributes rewards to holders as well as auto-locks a portion of the fees as liquidity. The project aims to donate a high percentage of it's revenue to dog shelters around the world.
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