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سعر BABY DEGEN (BABYDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.63K . يتم تحديث سعر BABYDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BABY DEGEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.41 - تغيير سعر BABY DEGEN خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BABY DEGEN (BABYDEGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.29% 30 يوم $ 0 -86.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BABY DEGEN (BABYDEGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY DEGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -41.51%

معلومات سوق BABY DEGEN (BABYDEGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: