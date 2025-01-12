سعر BABY DEGEN (BABYDEGEN)
سعر BABY DEGEN (BABYDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.63K. يتم تحديث سعر BABYDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABY DEGEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.41
- تغيير سعر BABY DEGEN خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYDEGEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYDEGEN.
خلال اليوم، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY DEGEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|-86.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY DEGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-2.29%
-41.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BABYDEGEN إلى AUD
A$--
|1 BABYDEGEN إلى GBP
￡--
|1 BABYDEGEN إلى EUR
€--
|1 BABYDEGEN إلى USD
$--
|1 BABYDEGEN إلى MYR
RM--
|1 BABYDEGEN إلى TRY
₺--
|1 BABYDEGEN إلى JPY
¥--
|1 BABYDEGEN إلى RUB
₽--
|1 BABYDEGEN إلى INR
₹--
|1 BABYDEGEN إلى IDR
Rp--
|1 BABYDEGEN إلى PHP
₱--
|1 BABYDEGEN إلى EGP
￡E.--
|1 BABYDEGEN إلى BRL
R$--
|1 BABYDEGEN إلى CAD
C$--
|1 BABYDEGEN إلى BDT
৳--
|1 BABYDEGEN إلى NGN
₦--
|1 BABYDEGEN إلى UAH
₴--
|1 BABYDEGEN إلى VES
Bs--
|1 BABYDEGEN إلى PKR
Rs--
|1 BABYDEGEN إلى KZT
₸--
|1 BABYDEGEN إلى THB
฿--
|1 BABYDEGEN إلى TWD
NT$--
|1 BABYDEGEN إلى CHF
Fr--
|1 BABYDEGEN إلى HKD
HK$--
|1 BABYDEGEN إلى MAD
.د.م--