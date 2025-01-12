احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABY CZHAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABY CZHAO.

سعر Baby Czhao (BABY CZHAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.26K . يتم تحديث سعر BABY CZHAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Czhao الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44 - تغيير سعر Baby Czhao خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 955.30M

أداء سعر Baby Czhao (BABY CZHAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +1.67% 60 يوم $ 0 +10.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Czhao (BABY CZHAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Czhao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.18%

معلومات سوق Baby Czhao (BABY CZHAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: