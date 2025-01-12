سعر Baby Czhao (BABY CZHAO)
سعر Baby Czhao (BABY CZHAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.26K. يتم تحديث سعر BABY CZHAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Czhao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44
- تغيير سعر Baby Czhao خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 955.30M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Czhao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1.67%
|60 يوم
|$ 0
|+10.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Czhao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Czhao is a community-driven cryptocurrency aimed at revolutionizing decentralized finance (DeFi). The project focuses on empowering users through active participation, offering staking, yield farming, and governance features. With a deflationary token model, Baby Czhao rewards long-term holders while promoting transparency, security, and sustainable growth. Its goal is to create a thriving, decentralized ecosystem for financial freedom.
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