سعر Baby Cupsey اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Cupsey (BABYCUPSEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 37.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYCUPSEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYCUPSEY.

يحتل Baby Cupsey حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,293، مع عرض متداول قدره 999.20M BABYCUPSEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYCUPSEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYCUPSEY بمقدار +2.50% خلال الساعة الماضية و-18.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Cupsey (BABYCUPSEY)

القيمة السوقية $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K إمداد دورة التداول 999.20M 999.20M 999.20M إجمالي العرض 999,203,214.503345 999,203,214.503345 999,203,214.503345

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Cupsey هي $ 20.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYCUPSEY يبلغ 999.20M، مع إجمالي عرض 999203214.503345. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.29K.