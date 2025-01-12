سعر Baby Coq Inu (BCOQ)
سعر Baby Coq Inu (BCOQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCOQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Coq Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.16
- تغيير سعر Baby Coq Inu خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Coq Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Coq Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Coq Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Coq Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-25.14%
|60 يوم
|$ 0
|+44.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Coq Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.41%
-10.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome To The Exciting World Of Baby COQ INU, Where A Tiny Chicken Holds The Potential To Grow Into A Crypto Sensation On The AVAX Blockchain. Our Memecoin Combines The Charm Of A Fluffy Chick With The Power Of Decentralized Finance, Promising A Unique And Entertaining Journey For Holders.
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