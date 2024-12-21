سعر Baby Cheems (BABYCHEEMS)
سعر Baby Cheems (BABYCHEEMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 569.92K. يتم تحديث سعر BABYCHEEMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Cheems الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.34K
- تغيير سعر Baby Cheems خلال اليوم هو +3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00T
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خلال اليوم، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Cheems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.18%
+3.08%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What’s the Deal with Baby Cheems? Baby Cheems ain’t just another coin, it’s the meme lord of BSC. We’re here to dominate wallets, timelines, and your FOMO. Our Mission: Send Baby Cheems straight to the MOON 🌕 with the dankest meme community ever. Our Vision: To make your portfolio and your meme game top-tier Name Baby cheems Symbol Babycheems chain Bsc supply 420,000,000,000,000 tax 5/5% Be a part of the Baby Cheems revolution. Let’s make crypto fun and rewarding with Baby Cheems
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