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سعر Baby Cheems (BABYCHEEMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 569.92K . يتم تحديث سعر BABYCHEEMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Cheems الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.34K - تغيير سعر Baby Cheems خلال اليوم هو +3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00T

أداء سعر Baby Cheems (BABYCHEEMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Cheems مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Cheems (BABYCHEEMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Cheems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.18% تغير السعر (1يوم) +3.08% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Baby Cheems (BABYCHEEMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: