سعر Baby Cat (BABYCAT)
سعر Baby Cat (BABYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.71
- تغيير سعر Baby Cat خلال اليوم هو -15.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.70%
|30 يوم
|$ 0
|-42.69%
|60 يوم
|$ 0
|-79.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.43%
-15.70%
-24.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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