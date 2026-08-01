سعر Baby Cash Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYCASHCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYCASHCAT.

يحتل Baby Cash Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 99,978، مع عرض متداول قدره 1.00B BABYCASHCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYCASHCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYCASHCAT بمقدار -3.67% خلال الساعة الماضية و-49.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

القيمة السوقية $ 99.98K$ 99.98K $ 99.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.98K$ 99.98K $ 99.98K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Cash Cat هي $ 99.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYCASHCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.98K.