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سعر Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 782.90K . يتم تحديث سعر BABYBROCCOLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Broccoli الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.75K - تغيير سعر Baby Broccoli خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 936.33M

أداء سعر Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Broccoli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Broccoli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Broccoli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Broccoli مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Broccoli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00268527$ 0.00268527 $ 0.00268527 تغير السعر (1 ساعة) +2.80% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -31.35%

معلومات سوق Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: