سعر Baby Brett on Base (BBRETT)
سعر Baby Brett on Base (BBRETT) المباشر لليوم هو USD 0.00131739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBRETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Brett on Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K
- تغيير سعر Baby Brett on Base خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.0007626440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.0010606177 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.006782631652834908 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ -0.0007626440
|-57.89%
|60 يوم
|$ -0.0010606177
|-80.50%
|90 يوم
|$ -0.006782631652834908
|-83.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Brett on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.68%
-29.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.
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