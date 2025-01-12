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سعر Baby Brett on Base (BBRETT) المباشر لليوم هو USD 0.00131739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBRETT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Brett on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر Baby Brett on Base خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Brett on Base (BBRETT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.0007626440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.0010606177 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Brett on Base مقابل USD هو $ -0.006782631652834908 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ -0.0007626440 -57.89% 60 يوم $ -0.0010606177 -80.50% 90 يوم $ -0.006782631652834908 -83.73%

تحليل سعر Baby Brett on Base (BBRETT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Brett on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131559$ 0.00131559 $ 0.00131559 24 ساعة مرتفع $ 0.00134121$ 0.00134121 $ 0.00134121 عالية طوال الوقت $ 0.03288803$ 0.03288803 $ 0.03288803 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -29.52%

معلومات سوق Baby Brett on Base (BBRETT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: