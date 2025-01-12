سعر Baby Brett (BABYBRETT)
سعر Baby Brett (BABYBRETT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYBRETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Brett الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.37
- تغيير سعر Baby Brett خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Brett مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-29.09%
|60 يوم
|$ 0
|-40.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.51%
-14.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based Dad,Based Son.
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