معلومات سعر Baby Boss (BABYBOSS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -5.05% تغير السعر (7 أيام) +1.81% تغير السعر (7 أيام) +1.81%

سعر Baby Boss (BABYBOSS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYBOSS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYBOSS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYBOSS -0.19% على مدار الساعة الماضية، -5.05% على مدار 24 ساعة، و +1.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Boss (BABYBOSS)

القيمة السوقية $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K إمداد دورة التداول 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T إجمالي العرض 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Boss هي $ 19.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYBOSS يبلغ 420,000.00T، مع إجمالي عرض 4.2e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.50K.