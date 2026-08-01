سعر Baby BitCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby BitCoin (BABYBTC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYBTC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYBTC.

يحتل Baby BitCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,961، مع عرض متداول قدره 1.00B BABYBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYBTC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00912896، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYBTC بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-0.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby BitCoin (BABYBTC)

القيمة السوقية $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby BitCoin هي $ 43.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYBTC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.96K.