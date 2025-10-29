معلومات سعر Baby BFT (BBFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00103903 $ 0.00103903 $ 0.00103903 24 ساعة منخفض $ 0.00116613 $ 0.00116613 $ 0.00116613 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00103903$ 0.00103903 $ 0.00103903 24 ساعة مرتفع $ 0.00116613$ 0.00116613 $ 0.00116613 عالية طوال الوقت $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -3.92% تغير السعر (7 أيام) -22.36% تغير السعر (7 أيام) -22.36%

سعر Baby BFT (BBFT) في الوقت الحقيقي هو $0.00111339. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BBFT بين أدنى سعر $ 0.00103903 وأعلى سعر $ 0.00116613، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBBFT على الإطلاق هو $ 0.00794105، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BBFT +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.92% على مدار 24 ساعة، و -22.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby BFT (BBFT)

القيمة السوقية $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M إمداد دورة التداول 4.00B 4.00B 4.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby BFT هي $ 4.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BBFT يبلغ 4.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.14M.