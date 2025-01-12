سعر BABY BEERCOIN (BBEER)
سعر BABY BEERCOIN (BBEER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABY BEERCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.01
- تغيير سعر BABY BEERCOIN خلال اليوم هو -1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BABY BEERCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY BEERCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY BEERCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY BEERCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.14%
|30 يوم
|$ 0
|-31.14%
|60 يوم
|$ 0
|-31.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY BEERCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.14%
-8.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BABY BEERCOIN - The most refreshing and delicious coin in all of crypto. So cute that everyone who sees Baby Beercoin will like him. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. The baby beer will soon grow into a royal Pilsner. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers!
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