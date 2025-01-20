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سعر Baby Axol (BBAXOL) المباشر لليوم هو USD 0.00003555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.14K . يتم تحديث سعر BBAXOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Axol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.55K - تغيير سعر Baby Axol خلال اليوم هو -51.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Baby Axol (BBAXOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -51.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Axol (BBAXOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Axol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003141$ 0.00003141 $ 0.00003141 24 ساعة مرتفع $ 0.00007595$ 0.00007595 $ 0.00007595 عالية طوال الوقت $ 0.00009636$ 0.00009636 $ 0.00009636 تغير السعر (1 ساعة) -4.23% تغير السعر (1يوم) -51.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Baby Axol (BBAXOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: