سعر Baby Axol (BBAXOL)
سعر Baby Axol (BBAXOL) المباشر لليوم هو USD 0.00003555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 380.14K. يتم تحديث سعر BBAXOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Axol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.55K
- تغيير سعر Baby Axol خلال اليوم هو -51.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Axol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-51.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Axol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.23%
-51.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it’s a bold step forward, proving great things come in small packages.
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|1 BBAXOL إلى AUD
A$0.0000572355
|1 BBAXOL إلى GBP
￡0.000029151
|1 BBAXOL إلى EUR
€0.0000344835
|1 BBAXOL إلى USD
$0.00003555
|1 BBAXOL إلى MYR
RM0.0001596195
|1 BBAXOL إلى TRY
₺0.001264869
|1 BBAXOL إلى JPY
¥0.005557887
|1 BBAXOL إلى RUB
₽0.003620412
|1 BBAXOL إلى INR
₹0.003077208
|1 BBAXOL إلى IDR
Rp0.582786792
|1 BBAXOL إلى PHP
₱0.0020786085
|1 BBAXOL إلى EGP
￡E.0.0017892315
|1 BBAXOL إلى BRL
R$0.000216144
|1 BBAXOL إلى CAD
C$0.000051192
|1 BBAXOL إلى BDT
৳0.0043189695
|1 BBAXOL إلى NGN
₦0.055460133
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₴0.001496655
|1 BBAXOL إلى VES
Bs0.0019197
|1 BBAXOL إلى PKR
Rs0.009904941
|1 BBAXOL إلى KZT
₸0.018859275
|1 BBAXOL إلى THB
฿0.0012197205
|1 BBAXOL إلى TWD
NT$0.001164618
|1 BBAXOL إلى CHF
Fr0.0000323505
|1 BBAXOL إلى HKD
HK$0.000276579
|1 BBAXOL إلى MAD
.د.م0.000356922