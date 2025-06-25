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سعر Baby Aura (BABYAURA) المباشر لليوم هو USD 0.00001076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.57K . يتم تحديث سعر BABYAURA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Aura الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Baby Aura خلال اليوم هو +17.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.55M

أداء سعر Baby Aura (BABYAURA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Aura (BABYAURA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Aura: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000915$ 0.00000915 $ 0.00000915 24 ساعة مرتفع $ 0.00001167$ 0.00001167 $ 0.00001167 عالية طوال الوقت $ 0.00040111$ 0.00040111 $ 0.00040111 تغير السعر (1 ساعة) +1.99% تغير السعر (1يوم) +17.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Baby Aura (BABYAURA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: