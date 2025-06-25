سعر Baby Aura (BABYAURA)
سعر Baby Aura (BABYAURA) المباشر لليوم هو USD 0.00001076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.57K. يتم تحديث سعر BABYAURA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Aura الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Baby Aura خلال اليوم هو +17.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.55M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Aura مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Aura: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.99%
+17.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.
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₫0.2831494
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A$0.0000164628
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￡0.0000078548
|1 BABYAURA إلى EUR
€0.0000092536
|1 BABYAURA إلى USD
$0.00001076
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RM0.0000456224
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₺0.0004259884
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¥0.0015568644
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₹0.0009244992
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₩0.0146195044
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₱0.0006114908
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R$0.00005918
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C$0.0000147412
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৳0.0013149796
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₦0.0166562648
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₴0.0004489072
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Bs0.00110828
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Rs0.0030636948
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₸0.0055635656
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฿0.0003510988
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NT$0.0003167744
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Fr0.000008608
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