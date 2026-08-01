سعر Baby Asteroid اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Asteroid (BABYASTEROID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYASTEROID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYASTEROID.

يحتل Baby Asteroid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 894,877، مع عرض متداول قدره 420.00T BABYASTEROID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYASTEROID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYASTEROID بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-13.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Asteroid (BABYASTEROID)

القيمة السوقية $ 894.88K$ 894.88K $ 894.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 894.88K$ 894.88K $ 894.88K إمداد دورة التداول 420.00T 420.00T 420.00T إجمالي العرض 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Asteroid هي $ 894.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYASTEROID يبلغ 420.00T، مع إجمالي عرض 420000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 894.88K.