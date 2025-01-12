احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABY AROF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABY AROF.

سعر BABY AROF (BABY AROF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABY AROF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BABY AROF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.64 - تغيير سعر BABY AROF خلال اليوم هو -7.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BABY AROF (BABY AROF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.39% 30 يوم $ 0 -20.06% 60 يوم $ 0 +26.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BABY AROF (BABY AROF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY AROF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00347319$ 0.00347319 $ 0.00347319 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -7.39% تغير السعر (7 أيام) -21.02%

معلومات سوق BABY AROF (BABY AROF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: