سعر BABY AROF (BABY AROF)
سعر BABY AROF (BABY AROF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABY AROF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABY AROF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.64
- تغيير سعر BABY AROF خلال اليوم هو -7.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABY AROF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.39%
|30 يوم
|$ 0
|-20.06%
|60 يوم
|$ 0
|+26.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABY AROF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-7.39%
-21.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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