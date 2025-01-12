سعر Baby Arbitrum (BARB)
سعر Baby Arbitrum (BARB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BARB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Arbitrum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99
- تغيير سعر Baby Arbitrum خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Arbitrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Arbitrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Arbitrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Arbitrum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.02%
|60 يوم
|$ 0
|-1.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Arbitrum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-17.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Baby Arbitrum(BARB)? Launched in 22/03/2023 by a team based in United States of America, Baby Arbitrum is a cryptocurrency project offering Arbitrum token rewards by simply holding BARB. Baby Arbitrum has a total supply of 1 billion tokens and its ecosystem also offers a Rewards Dashboard, Arbitrum Portfolio Tracker, LP Locker and Custom Baby Arbitrum NFTs. The Baby Arbitrum Rewards Dashboard Tracker allows token holders to view their current token balance, rewards received and value of their rewards, all in one place. The BARB Portfolio Tracker is a user-friendly way for users to review key aspects to their trades made across every Arbitrum Token Pair.
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