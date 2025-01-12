سعر BABA YAGA (BABYAG)
سعر BABA YAGA (BABYAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABA YAGA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.86
- تغيير سعر BABA YAGA خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYAG.
خلال اليوم، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-17.89%
|60 يوم
|$ 0
|-16.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABA YAGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+0.81%
-13.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baba Yaga, once a feared witch known for her dark magic and cunning intelligence, has evolved with time. In the modern era, she has adopted the alias Baba Yaga, the legendary assassin, blending her ancient powers with cutting-edge technology. She operates in the shadows, enforcing her will with both spells and bullets, known to eliminate any threat with cold precision. Fear the Witch, Respect the Assassin
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BABYAG إلى AUD
A$--
|1 BABYAG إلى GBP
￡--
|1 BABYAG إلى EUR
€--
|1 BABYAG إلى USD
$--
|1 BABYAG إلى MYR
RM--
|1 BABYAG إلى TRY
₺--
|1 BABYAG إلى JPY
¥--
|1 BABYAG إلى RUB
₽--
|1 BABYAG إلى INR
₹--
|1 BABYAG إلى IDR
Rp--
|1 BABYAG إلى PHP
₱--
|1 BABYAG إلى EGP
￡E.--
|1 BABYAG إلى BRL
R$--
|1 BABYAG إلى CAD
C$--
|1 BABYAG إلى BDT
৳--
|1 BABYAG إلى NGN
₦--
|1 BABYAG إلى UAH
₴--
|1 BABYAG إلى VES
Bs--
|1 BABYAG إلى PKR
Rs--
|1 BABYAG إلى KZT
₸--
|1 BABYAG إلى THB
฿--
|1 BABYAG إلى TWD
NT$--
|1 BABYAG إلى CHF
Fr--
|1 BABYAG إلى HKD
HK$--
|1 BABYAG إلى MAD
.د.م--