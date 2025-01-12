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سعر BABA YAGA (BABYAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BABA YAGA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.86 - تغيير سعر BABA YAGA خلال اليوم هو +0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BABA YAGA (BABYAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BABA YAGA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.81% 30 يوم $ 0 -17.89% 60 يوم $ 0 -16.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BABA YAGA (BABYAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BABA YAGA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01252896$ 0.01252896 $ 0.01252896 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) -13.90%

معلومات سوق BABA YAGA (BABYAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: