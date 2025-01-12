سعر B2SHARE (B2SHARE)
سعر B2SHARE (B2SHARE) المباشر لليوم هو USD 1.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر B2SHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق B2SHARE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K
- تغيير سعر B2SHARE خلال اليوم هو +98.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.892185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.6501002400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ -0.1312500600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.609176243198938 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.892185
|+98.05%
|30 يوم
|$ +0.6501002400
|+36.12%
|60 يوم
|$ -0.1312500600
|-7.29%
|90 يوم
|$ +0.609176243198938
|+51.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر B2SHARE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+98.05%
+59.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team
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