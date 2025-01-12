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سعر B2SHARE (B2SHARE) المباشر لليوم هو USD 1.8 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر B2SHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق B2SHARE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K - تغيير سعر B2SHARE خلال اليوم هو +98.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر B2SHARE (B2SHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.892185 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.6501002400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ -0.1312500600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر B2SHARE مقابل USD هو $ +0.609176243198938 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.892185 +98.05% 30 يوم $ +0.6501002400 +36.12% 60 يوم $ -0.1312500600 -7.29% 90 يوم $ +0.609176243198938 +51.16%

تحليل سعر B2SHARE (B2SHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر B2SHARE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.433373$ 0.433373 $ 0.433373 24 ساعة مرتفع $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 عالية طوال الوقت $ 234.33$ 234.33 $ 234.33 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +98.05% تغير السعر (7 أيام) +59.64%

معلومات سوق B2SHARE (B2SHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: