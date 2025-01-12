سعر B2B Token (B2B)
سعر B2B Token (B2B) المباشر لليوم هو USD 0.154238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر B2B مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق B2B Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 183.60
- تغيير سعر B2B Token خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ +0.00059307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ -0.0048587437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ +0.0085244566 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00059307
|+0.39%
|30 يوم
|$ -0.0048587437
|-3.15%
|60 يوم
|$ +0.0085244566
|+5.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر B2B Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.39%
-2.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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