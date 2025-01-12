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سعر B2B Token (B2B) المباشر لليوم هو USD 0.154238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر B2B مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق B2B Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 183.60 - تغيير سعر B2B Token خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر B2B Token (B2B) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ +0.00059307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ -0.0048587437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ +0.0085244566 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر B2B Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059307 +0.39% 30 يوم $ -0.0048587437 -3.15% 60 يوم $ +0.0085244566 +5.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر B2B Token (B2B)

اكتشف أحدث تحليلات سعر B2B Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.153645$ 0.153645 $ 0.153645 24 ساعة مرتفع $ 0.155299$ 0.155299 $ 0.155299 عالية طوال الوقت $ 0.961488$ 0.961488 $ 0.961488 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -2.26%

معلومات سوق B2B Token (B2B)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: