توكنوميكس b14g dualCORE (DUALCORE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول b14g dualCORE (DUALCORE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. الموقع الرسمي: https://app.b14g.xyz/ اشتر DUALCORE الآن!

توكنوميكس b14g dualCORE (DUALCORE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار b14g dualCORE (DUALCORE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M إجمالي العرض: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M العرض المتداول: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.524159 $ 0.524159 $ 0.524159 السعر الحالي: $ 0.580484 $ 0.580484 $ 0.580484 معرفة المزيد عن سعر b14g dualCORE (DUALCORE)

توكنوميكس b14g dualCORE (DUALCORE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس b14g dualCORE (DUALCORE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUALCORE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUALCORE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUALCORE، استكشف السعر المباشر لتوكن DUALCORE!

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