سعر b14g dualCORE (DUALCORE)
سعر b14g dualCORE (DUALCORE) المباشر لليوم هو USD 0.730596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.98M. يتم تحديث سعر DUALCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق b14g dualCORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر b14g dualCORE خلال اليوم هو -7.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.29M
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خلال اليوم، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ -0.0550501920007931 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ -0.0592969978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0550501920007931
|-7.00%
|30 يوم
|$ -0.0592969978
|-8.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر b14g dualCORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-7.00%
-19.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
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