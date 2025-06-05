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سعر b14g dualCORE (DUALCORE) المباشر لليوم هو USD 0.730596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.98M . يتم تحديث سعر DUALCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق b14g dualCORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر b14g dualCORE خلال اليوم هو -7.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.29M

أداء سعر b14g dualCORE (DUALCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ -0.0550501920007931 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ -0.0592969978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر b14g dualCORE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0550501920007931 -7.00% 30 يوم $ -0.0592969978 -8.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر b14g dualCORE (DUALCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر b14g dualCORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.724771$ 0.724771 $ 0.724771 24 ساعة مرتفع $ 0.788929$ 0.788929 $ 0.788929 عالية طوال الوقت $ 0.973789$ 0.973789 $ 0.973789 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -7.00% تغير السعر (7 أيام) -19.39%

معلومات سوق b14g dualCORE (DUALCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: