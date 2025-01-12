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سعر b0rder1ess (B01) المباشر لليوم هو USD 0.241036 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر B01 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق b0rder1ess الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 403.12 - تغيير سعر b0rder1ess خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر b0rder1ess (B01) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0004903497988388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0195586010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0461322415 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.084680734840796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0004903497988388 -0.20% 30 يوم $ -0.0195586010 -8.11% 60 يوم $ -0.0461322415 -19.13% 90 يوم $ -0.084680734840796 -25.99%

تحليل سعر b0rder1ess (B01)

اكتشف أحدث تحليلات سعر b0rder1ess: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.240676$ 0.240676 $ 0.240676 24 ساعة مرتفع $ 0.241931$ 0.241931 $ 0.241931 عالية طوال الوقت $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -2.36%

معلومات سوق b0rder1ess (B01)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: