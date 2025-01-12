سعر b0rder1ess (B01)
سعر b0rder1ess (B01) المباشر لليوم هو USD 0.241036. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر B01 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق b0rder1ess الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 403.12
- تغيير سعر b0rder1ess خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0004903497988388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0195586010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.0461322415 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر b0rder1ess مقابل USD هو $ -0.084680734840796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004903497988388
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0195586010
|-8.11%
|60 يوم
|$ -0.0461322415
|-19.13%
|90 يوم
|$ -0.084680734840796
|-25.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر b0rder1ess: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.20%
-2.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
b0rder1ess is a community-driven ecosystem aiming to expand Web3 beyond existing boundaries. We offer a range of technological solutions and curated NFT collections with a focus on enhancing the stability and functionality of NFTs. At the heart of b0rder1ess is our innovative tech, crafted in b0rder1ess.1ab. This includes the Native Assurance Protocol (NAP), Avatar Standalone Identity (ASI) dApp, and Self-Organizing Communities (SOC) dApp. These cutting-edge solutions ensure liquidity, enhance user experience, and foster robust community involvement. Our NFT collection, created by b0rder1ess.studi0, is pivotal to our ecosystem. It empowers NFT owners to actively engage in governance, influencing the ecosystem's direction through decentralised decision-making. The driving force behind our ecosystem is the b01 native utility token. This token not only energises various products within our ecosystem but also adds value through unique assurance mechanisms.
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