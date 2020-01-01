توكنوميكس B Money AKA Brett (BMONEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول B Money AKA Brett (BMONEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات B Money AKA Brett (BMONEY) B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 الموقع الرسمي: https://www.bmoneyakabrett.com/ اشتر BMONEY الآن!

توكنوميكس B Money AKA Brett (BMONEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار B Money AKA Brett (BMONEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.53K $ 102.53K $ 102.53K إجمالي العرض: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M العرض المتداول: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.53K $ 102.53K $ 102.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010693 $ 0.00010693 $ 0.00010693 معرفة المزيد عن سعر B Money AKA Brett (BMONEY)

توكنوميكس B Money AKA Brett (BMONEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس B Money AKA Brett (BMONEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BMONEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BMONEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BMONEY، استكشف السعر المباشر لتوكن BMONEY!

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